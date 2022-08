Le ras-le-bol des réservations non respectées

Des tables réservées qui restent désespérément vides, Johan Colomban, restaurateur à Nice (Alpes-Maritimes), en a tous les jours. Des personnes qui n'honorent pas leur réservation et surtout qui ne préviennent pas. Dans le jargon de l'hôtellerie-restauration, on appelle cela le "no show", un fléau pour les restaurateurs. Ces clients bien attablés déplorent aussi ce type de comportement irrespectueux. "La moindre des choses, c'est de décommander. Pour le restaurateur, c'est une impolitesse" ; "Il y a sûrement un problème d'éducation et de mentalité", confient-ils. Alors, que faire face à ce phénomène ? Dans le restaurant "Le Félix Faure", on appelle systématiquement les clients pour confirmer les réservations, mais cela ne suffit pas toujours. Manque à gagner, désorganisations du service, ici, on a décidé de fonctionner autrement. "En dessous de six personnes, on ne prend pas de réservation", confie le manager Jimmy Nabet. Dernière solution, demander un quotient lors des réservations. Dans l'Hexagone, certains restaurants le font déjà et cela pourrait bien se généraliser à l'avenir. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli