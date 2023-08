Le ras-le-bol des riverains de l'autoroute

En direction des vacances, voici ce que vous voyez à hauteur de Rive-de-Gier, sur l’A47. Et on vous montre aussi la vue de René-Paul Leynaud depuis son jardin. "Voilà ce qu’on vit nuit et jour avec le bruit et la peur qu’un camion ou une voiture nous tombe dessus", dit-il. C’est ce qui a failli arriver il y a un mois chez une voisine. Le terrain juste sous l’autoroute a glissé après un orage. Seulement 20 mètres et une simple glissière séparent la chaussée de la maison de René-Paul. Le tronçon de l’A47 passe par Rive-de-Gier depuis une soixantaine d’années. Christian en est riverain depuis 40 ans, mais quand il s’est installé, il y avait deux fois moins de trafic. Chaque jour, 90 000 véhicules passent sous ses fenêtres. Pour lui, l’infrastructure n’est plus adaptée. Sur les terrasses, le niveau sonore peut grimper jusqu’à 80 décibels. Les riverains n’en peuvent plus. Avec leur collectif, "Les oubliés de l’A47", ils tentent d’alerter les institutions sur la vétusté de l’équipement. À ce jour, ils n’ont reçu aucune réponse. TF1 | Reportage O. Couchard, J. Chaize