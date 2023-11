Le récit d'une nouvelle nuit de tempête

En plein centre-ville, à deux pas de la mairie de Rochefort (Charente-Maritime), ce carrousel, vieux de 100 ans, a été écrasé par un tilleul. Ici, le vent a soufflé près de 140 km/h. Une quarantaine d'arbres sont tombés dans la commune. Le propriétaire du manège le réalise ce dimanche matin. Un drame a été évité de peu. La Charente-Maritime, l'un des départements les plus durement touchés. À La Rochelle, le vent a emporté des barrières de chantier. À côté de la gare, un arbre s'est écrasé sur une voiture stationnée. Un homme a été légèrement blessé cette nuit. Dans toutes les zones touchées, ce sont les arbres fragilisés par la pluie qui ont causé le plus de dégâts. Près de Niort, cette route départementale a été coupée à la circulation pendant plusieurs heures. À Lacanau, les rafales ont fait tomber des blocs de parpaings entiers de ce bâtiment en chantier. Les ouvriers ont tenté comme ils le pouvaient de sécuriser la zone. Dans toute la Nouvelle-Aquitaine, Domingos aura surtout provoquer de grosses frayeurs. Plus de 150 000 foyers ont été privés d'électricité cette nuit. TF1 | Reportage L. Zajdelaz, M. Giraud