Le reconfinement vu d’un village de Haute-Vienne

Arrivé au 17e jour de confinement, on commence tous à trouver le temps long. Mais c'est une étape nécessaire selon le ministre de la Santé pour nous permettre de passer un Noël à peu près normal. Comme dans les grandes villes, le quotidien des villages s'en trouve chamboulé. C'est le cas notamment à Saint-Priest-Taurion. Dans ce village situé sur les bords de la Vienne, le coronavirus a changé pas mal d'habitude pour les petits commerçants. Au "Café des sports" par exemple, il n'y a plus que les jeux de hasard et les cigarettes qui sont à vendre. Alors pour maintenir un semblant d'activité, la propriétaire propose du café à emporter ou à boire en terrasse. À l'école, le Covid-19 n'a pas que du négatif pour les enfants. Malgré le port du masque obligatoire, ils se sont bien adaptés à la situation. Pour les plus âgés, si les plus casaniers n'y voient pas trop la différence avec leur vie d'avant le confinement, d'autres essaient tant bien que mal de s'occuper durant leur temps libre.