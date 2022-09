Le recueillement à Balmoral

Dès la première heure ce vendredi matin, avant d'emmener leurs enfants à l'école, certains sont venus se recueillir en famille. Des voisins et des anonymes déposent devant la grille du château de Balmoral, un bouquet de fleurs. "Elle a sacrifié sa vie et tellement donné à ce pays. Je voulais juste lui dire merci. Pour moi, c'est vraiment un exemple de force", confie une Anglaise. Avec émotion, sous une pluie battante, certains viennent aussi apporter des bougies, des dessins, pour témoigner, tous le répètent depuis ce matin, de leurs respects envers la reine, qu'ils soient anglais ou étrangers. "C'était une grande femme, on l'aimait beaucoup. On a fait deux heures de route pour témoigner notre respect", rapporte un Anglais. Une employée du château discrète et très émue nous glisse un mot rapide, "c'était une belle personne, une personne merveilleuse". La dépouille de la reine est encore au château, entourée de sa famille. Seul le couple royal et le prince Harry ont quitté Balmoral ce vendredi matin. TF1 | Reportage C. Colin, M. Scott, B. Rey