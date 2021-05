Le redoux accentue le risque d’avalanche dans les Alpes

Tous brûlent d'envie de retourner en montagne, de chausser les crampons et de gravir les sommets. Mais pour Pascal, ce printemps rime avec prudence. "Les stations étant fermées, beaucoup de gens se sont mis à la randonnée. Mais il faut faire très attention", conseille-t-il. Ce lundi, il y a eu trois avalanches et cinq alpinistes ont perdu la vie. Alors cette semaine, les amoureux de la montagne comme Célia préfèrent le jardinage aux ascensions. "J'ai vu les accidents hier soir. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui déclenche quelque chose", lance-t-elle. Les gens connaissent bien ces avalanches de printemps. Ils résultent de la variation des températures de ces dernières semaines. Les Montagnards sont impatients d'entendre sonner les cloches des troupeaux d'alpagistes, symbole de l'été. Mais ce n'est pas tout de suite. D'ailleurs, il ne faut pas se fier à ce grand soleil, car mercredi, de la neige est annoncée dès 1 600 mètres d'altitude. Ceux qui se baladent en montagne doivent alors rester prudents.