Le refuge de Furfande rouvre ses portes dans le Queyras

Le refuge de Furfande rouvre ses portes ce vendredi dans le Queyras (Hautes-Alpes). Comme chaque année, plusieurs tonnes de ravitaillement y sont acheminées par hélicoptère. Petites particularités pour cette saison : un accueil réduit dans le dortoir pour éviter la proximité et l'attribution des chambres plus strictes pour les familles. À 2 300 mètres d'altitude, 60 personnes peuvent être hébergées dans cet établissement uniquement accessible à pied. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.