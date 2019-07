Le refuge des Merveilles, un havre de paix pour les randonneurs

Situé à 2 130 mètres d'altitude, le Refuge des Merveilles est une halte incontournable pour les randonneurs. Près de 10 000 personnes y viennent chaque année. Durant leur séjour, c'est une équipe enjouée et dynamique qui les accueille et s'occupe de tout. Les randonneurs viennent particulièrement dans cette vallée pour découvrir les fameuses merveilles : des gravures rupestres, vieilles de 4 000 ans, taillées à même la pierre par des bergers. Des dessins uniques en Europe à une telle altitude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.