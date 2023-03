Le refuge unique en France

Une boule de poils et deux bises émouvantes. Voici le plus petit singe du monde, à peine 200 grammes. Cet "ouistiti pygmée" et ses cousins "les ouistitis de Geoffroy" font partie des rares spécimens encore en vie sur Terre. Ils sont tous originaires d'Amérique du Sud, mais vivent en banlieue parisienne avec leurs soigneurs au Conservatoire d'animaux en voie d'extinction (CAVEX). Plus de 250 espèces, toutes menacées, peuplent ce Conservatoire. À l'origine du lieu, la passion d'un couple Henri Quinque et sa femme pour les animaux. Dès que cet ancien chirurgien ne soignait plus les humains, il était au chevet des espèces en danger. L’œuvre d'une vie. Les premières mondiales, l'homme les accumulait, avec ce Tamarin-lion originaire du Brésil, par exemple. Il a réussi à les faire se reproduire en captivité. Ce qui n'avait jamais fonctionné auparavant. Même succès avec la reproduction des Cagous de Nouvelle-Calédonie. En dehors de leur terre d'origine, il n'existe nulle part ailleurs dans l'Hexagone. TF1 | Reportage A.M. Blanchet, S. Roland