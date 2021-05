Le regard des Français sur la police

Après le drame survenu la semaine dernière à Avignon, les Bordelais rencontrés ce lundi matin ressentent encore de la colère. La mort du policier Eric Masson a profondément ému, bien au-delà des frontières du Vaucluse : "On est tous choqués. Moi, j'ai deux enfants et je me mets à la place de cette maman et de cette famille endeuillée" ; "Il y a vraiment un côté injuste, il faisait juste son travail". Après l'attaque à Avignon et celle à Rambouillet deux semaines avant, beaucoup expriment leur solidarité avec une profession endeuillée. D'autres estiment que le respect de l'uniforme n'existe plus. "Un jour, ce sont des héros et ensuite, on revient malheureusement trop vite dans ce quotidien où ils sont pris pour cible", a témoigné un passant. Aux abords du commissariat de Bordeaux, de nombreux habitants dénoncent les agressions fréquentes à l'encontre des forces de l'ordre ainsi que le climat de violences qui s'est installé. Chacun souhaite trouver rapidement une solution pour que de tels drames ne se reproduisent plus.