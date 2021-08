Le remplacement de médecins généralistes vire au casse-tête

Dernière consultation pour le Dr Jean-Christophe Nogrette avant de partir en vacances. D’habitude, ce médecin s’absente un à deux mois pendant l’été, mais cette année, il ne prend qu’une semaine de vacances. Il n’a pas trouvé de remplaçant et va donc devoir fermer son cabinet. En dernier recours, il dirige ses patients vers d’autres cabinets plus ou moins éloignés ou vers les urgences. Comme lui, de nombreux médecins peinent à trouver des remplaçants cet été. Le problème est récurrent, mais ces 18 derniers mois, la situation s’est aggravée. La crise sanitaire est en partie responsable. Les remplaçants auraient suffisamment gagné leur vie depuis le début de l'épidémie pour ne pas avoir à travailler pendant les vacances. Alors dans ce Groupe médical, les deux généralistes ont trouvé une solution inédite. La semaine prochaine, pour la première fois, le Dr Christine Bessaudou-Lachaud va s’occuper des patients de son confrère en vacances en plus des siens. La semaine suivante, ils inverseront. La fatigue s’ajoute à celle des derniers mois pour ces médecins généralistes mobilisés depuis le début de la lutte contre le Covid.