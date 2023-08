Le rendez-vous des amoureux de la 2CV

Vues du ciel, on croirait survoler le plus grand camping du monde. Mais en bas, ce ne sont pas des tentes. Ce sont des 2CV qui, c'est vrai, comme les escargots, peuvent transporter votre maison sur leur dos. Nous sommes à Delémont, en Suisse, sur une surface équivalente à 75 terrains de football. Pour le 24ème rassemblement mondial de 2CV, clairement, le temps s'est arrêté. Pour venir en 2CV, il ne faut pas être pressé. Ça ne va quand même pas très vite, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Une 2CV, ça ne se secoue pas, sinon le moteur, il reste en bas. Pour les bichonner, beaucoup de pièces détachées. N'oublions pas que collectionneur, ça rime toujours avec carburateur. Ils viennent de loin, d'Autriche ou de Grèce parfois, pour vendre leur voiture. Et curieusement, dans ce Jura suisse transformé en mondial de l'auto, c'est un Anglais qui en parle le mieux : "La magie des 2CV, c'est qu'elles incarnent la France de façon iconique, un design parfait, tellement simple. Tellement de gens en France se souviennent que leurs parents en avaient une, que leurs grands-parents aussi". TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Vienot-Renard