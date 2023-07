Le renouveau des villages oubliés

Chaque samedi matin, ici, c'est l'effervescence. Sur ce chantier peu ordinaire, pierre après pierre, les bénévoles reconstruisent leur passé et leur histoire. Voilà à quoi ressemblait le site en 1900. Abandonné au XVIIIe siècle pour un autre village en contrebas, plus accessible, Castel Nuovo disparaissait peu à peu, englouti par la végétation. Les habitants ont fait un pari un peu fou, remonter eux-mêmes les murs et réhabiliter leur patrimoine. Le chantier titanesque a commencé tout au bout du village abandonné il y a 25 ans. André, Michel et Gabriel sont plutôt fiers du travail accompli. Entre mer et montagne, le site attire les randonneurs. Ici, pas de barrières, ils peuvent découvrir les vestiges librement. À quelques kilomètres, en Italie, cet autre village fantôme a pu, lui aussi, reprendre vie grâce à des passionnés. Les maisons et les églises avaient été détruites par un tremblement de terre en 1887. Un collectif d'artistes les a ressuscitées. Dans le village encore abandonné, le travail est colossal. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde, D. Guido