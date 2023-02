Le renouveau d'Holiday on Ice

C'est l'histoire d'une renaissance, d'un nouvel envol. A 47 ans, Sarah Abitbol, l'une des meilleures patineuses des années 90, revient sur la glace. Elle était l'invitée d'honneur d'Holiday on Ice, l'un des spectacles les plus anciens au monde. Depuis 80 ans, le show créé en 1942 a évolué évidemment, mais la magie opère toujours. "Les tableaux et les costumes sont magnifiques, la musique est très belle, le jeu de lumière est très beau aussi", s'en ravi un spectateur. Pour Sarah Abitbol, ce spectacle est d'abord une tribune. Trois ans après avoir révélé les viols dont elle a été victime durant son adolescence, la jeune femme a conçu un numéro qui retrace sa vie. Un talent que Sarah met au service d'un spectacle qui, après trois ans d'absence en raison du Covid, repart enfin sur les routes de l'Hexagone. Après Paris, Holiday On Ice se produira dans 21 ville du pays pour une tournée qui s'achève 20 avril prochain. TF1 | Reportage J.P. Féret, A. Ifergane