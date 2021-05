Le renouveau du béret en Béarn

Au pied des Pyrénées, ils chantent le retour du printemps. Les saisons passent, mais les traditions restent, bien vissées sur les têtes de ces irréductibles Béarnais porteurs de béret. C'est ici, à Oloron-Sainte-Marie, qu'est né celui qu'on surnomme à tort le béret basque. Cet emblème national a pourtant bien failli disparaître. Dans le Béarn, une entreprise résiste. C'est la dernière à fabriquer des bérets comme autrefois. Lucienne, jeune retraitée, a passé 42 ans ici à façonner ces bérets. "Mon rôle était de transmettre mon savoir-faire pour partir tranquillement", raconte-t-elle. Et ce savoir-faire est toujours entre de bonnes mains. En effet, 58 artisans font vivre ce symbole tricolore. Une fierté, un brin patriotique. Leurs principaux clients, ce sont les militaires. Le béret de cette manufacture est sur tous les fronts, et même sur la tête du célèbre révolutionnaire Che Guevara. Comptez entre 40 et 1 000 euros pour certaines pièces de haute couture. Ironie de l'histoire, le béret des bergers est devenu un accessoire de mode incontournable.