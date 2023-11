Le renouveau du self-service

C'est l'heure du déjeuner dans le quartier d'affaires de la Défense. Nombreux sont les salariés à délaisser la cantine de l'entreprise. Pourtant, la fin des années 50, le self-service révolutionnait la restauration au bureau. Sur les aires d'autoroute, dans les centres commerciaux, le self permettait de manger vite et pas cher. Mais les années ont passé et les selfs ont vieilli. Ils ont alors été remplacés par les fast-foods puis, par les applications de livraison de repas, et puis est arrivé le télétravail. Pour faire revenir les salariés dans l'entreprise, il a fallu aussi réinventer l'offre de restauration. Ici, ils ont le choix, un bar à salade et une offre de plats chauds classiques, et des frigos connectés avec des plats tout prêts. Et le lieu n'est plus uniquement une salle à manger. "On va avoir une piscine, des balançoires, et ça permet de casser les codes de la restauration. On peut voir des gens qui viennent faire des réunions, des gens qui viennent passer des coups de fil", explique Clément Bonhomme, cofondateur de Foodles. Créer des lieux où les gens se sentent bien et mangent bien, c'est aussi le nouveau concept de cette chaîne de restauration. Désormais, il y a des stands pizzas, burgers, galettes, asiatiques, chacun y retrouve son menu. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hanout, J. Clouzeau