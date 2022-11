Le restaurant reflet de la diversité

Cette année sera celle de l’envol pour Axelle Cruchet. Elle est partie de chez ses parents, a trouvé une collocation et vient d’être embauchée. Désormais, elle travaille dans un restaurant à Nantes (Loire-Atlantique). "Le Reflet" est un restaurant extraordinaire. Sur ses neuf salariés, six sont porteurs d’une trisomie 21. En cuisine, Paul Raballand, un des salariés du restaurant, s’occupe de la plonge et de l’ambiance. En salle, aux côtés d’Axelle, Maxime est aux petits soins des clients. Il a commencé à travailler ici à l’ouverture du restaurant, il y a six ans. L’équipe compte trois encadrants, dont François Rocu. Tout est prévu pour que ses collègues soient autonomes. Tout est fluide, simple et convivial. Le restaurant veut ainsi changer le regard sur le handicap et décloisonner le monde du travail. À son ouverture en 2016, Le Reflet était un OVNI dans le monde de la restauration. Aujourd’hui, il fait partie d’un collectif qui compte près de 17 restaurants inclusifs français. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel