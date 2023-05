Le resto roulotte, un déjeuner à cheval

En pleine campagne alsacienne, une curieuse mélodie résonne. Ce sont des sabots aux pas mêlés au tintement des couverts. Cette famille a réservé un restaurant roulotte le temps d'un brunch. Il faut compter 45 euros par personne pour le déjeuner, mais le service n'est pas aussi simple qu'au restaurant. C'est la faute à l'étrange attelage mené par ces chevaux de trait. Les trois chevaux font 750 kilos chacune. Quelques heures avant le départ, Raphaël Muller pomponne ses trois jumeaux. Cet ancien cavalier professionnel est désormais le gérant de ce restaurant roulotte depuis cet hiver. "C'est surtout pour avoir quelque chose d'original que personne ne fait et c'est agréable pour les gens", explique-t-il. Il propose ces balades à travers les champs et le long des façades à colombages. Dans le village, les habitants n'ont pas vraiment l'habitude de voir un restaurant trotté : "c'est quelque chose de magnifique, on peut manger en se promenant". Après une heure et demie, le déjeuner touche à sa fin et certains maîtrisent enfin le service en roulotte. TF1 | Reportage C. Gerbelot, L. Claudepierre