Le retour de Jeanne Mas, la reine des années 80

Vivant aux États-Unis depuis quinze ans, Jeanne Mas revient avec un nouveau disque et un best of de trois albums. En parallèle à cela, elle sort son autobiographie intitulée "Réminiscences". Elle y raconte ses émotions durant toute sa carrière. Pour marquer son come-back, Jeanne Mas va se produire à l'Olympia en 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.