Le retour de la pétanque dans les Bouches-du-Rhône

Après des semaines à ne pas pouvoir tirer ou pointer, les adeptes de la pétanque sont heureux de se reconsacrer à leur activité favorite. A Plan-de-Cuques, un village provençal situé à l'Est de Marseille (Bouches-du-Rhône), les joueurs retrouvent presque leurs habitudes, avec des gestes barrières toujours de rigueur. D'ailleurs, le terrain a été réaménagé pour respecter les distanciations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.