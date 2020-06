Le retour des 90 km/h dans les Hautes-Alpes

Avec le déconfinement, plusieurs départements commencent à déposer les panneaux pour symboliser le retour aux 90 km/h. Dans les Hautes-Alpes, les agents territoriaux se mobilisent pour en remplacer une vingtaine entre Gap et Veynes. Pour l'élu local, Jean-Marie Bernard, c'est l'aboutissement d'une bataille de plusieurs mois. Avec la Commission départementale de sécurité routière, ce retour aux 90 km/h a été étudié tronçon par tronçon en fonction de la dangerosité des routes.