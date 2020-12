Le retour des Bidibules pour Noël

Ceux qui ont grandi à la fin des années 70 se souviennent sûrement des Bidibules. De petits personnages en forme d'œuf qui tanguent, basculent, mais ne tombent jamais. Cette marque pour les tout-petits, tout droit sortie du passé, est remise au goût du jour par Fabrice Raffo, entrepreneur marseillais et directeur de la société "Kidul". Il a, lui-même, été fan de la marque quand il était enfant. Si les rayons en sont remplis ce Noël, ces jouets ont failli rester au fond des cartons. Après une année 2019 à la peine à cause des mouvements sociaux, en 2020, le sort semble s'acharner. Les confinements successifs ont en effet vidé les carnets de commande. Et pourtant, le stock global environne les 40 000 unités. Un drame échappé grâce à une enseigne de la grande distribution. Cette dernière entend parler de l'histoire de Fabrice Raffo et a décidé de lui racheter l'intégralité de son stock. En rayon, certains découvrent un tout nouveau produit tandis que d'autres retombent en enfance.