Le retour des grandes tablées du Saumur-Champigny

Voici toute l’ambiance des grandes tablées. On y trouve de la musique et des sourires pour faire la fête en bord de Loire (Maine-et-Loire). "Les grandes tablées c'est la convivialité, c'est le partage, puis fêter nos vignerons aussi", confie un participant. En tout, 3 000 convives sont attendus chaque soir et 250 bénévoles se mobilisent. Malgré la chaleur, l’organisation est bien en place. Au menu, il y a des produits 100% saumurois qu'il faut distribuer en un temps record. Il faut, "de l'organisation, de la rapidité, et puis garder le sourire", explique une bénévole. En 20 ans, le rendez-vous est devenu une institution, tout en gardant cet esprit de fête de village. C'est l'occasion de découvrir le Saumur-Champigny et des cuvées spécialement préparées pour l'occasion. À l'heure où le soleil se couche, la soirée ne fait que commencer. Là-bas, on aime danser au milieu des grandes tablées. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy