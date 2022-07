Le retour des grosses promos sur l'alimentation ?

Des produits alimentaires à -40%, -50% et même -70% ou encore un acheté, un offert. Ces offres avaient disparu de votre supermarché, remplacées en 2018 par une seule et même règle toujours en vigueur : 34% de promotion maximum. Tout pourrait redevenir comme avant. Une bonne nouvelle pour les Français et leur pouvoir d'achat, beaucoup moins pour les agriculteurs. Le ministre de l'Économie souhaite autoriser des promotions plus généreuses limitées jusqu'à 50%. Ce n'est pas encore fait, mais devant un supermarché ce lundi matin, la nouvelle enchante déjà les clients. La limitation de la promotion à 34% devait permettre de mieux rémunérer le travail des agriculteurs. Pour Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ce changement risque de fragiliser un peu plus le secteur. Pour changer la loi, il faudra négocier avec la filière et les géants de la grande distribution. Des contrôles sont également prévus dans les grandes surfaces et chez les industriels pour traquer les hausses de prix abusives. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Giraud, A. Janon