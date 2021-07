Le retour du masque en extérieur dans le Var fait des mécontents

Ce vendredi matin à Saint-Raphaël (Var), nous sommes venus avec une bien mauvaise nouvelle pour les touristes : le port du masque à partir d'aujourd'hui. Pour certains, ça complique un peu la matinée. Cela n'est pas encore indiqué, mais le masque est effectivement obligatoire à l'extérieur pour toutes les personnes de plus de onze ans, sauf prescription médicale. Ici, la mesure divise. "Vu que je suis vacciné, je n'ai pas à porter le masque" ; "Moi, je suis pour car les gens se lâchent. Ils font n'importe quoi et on n'y arrivera jamais si tout le monde fait comme ça" ; "C'est l'été et donc on commence à suffoquer un peu dans le masque. Ce n'est pas agréable", lancent des passants. Ne pas porter le masque vous expose à une amende de 135 euros. Mais ce vendredi matin, pas de contrôle en vue. Cela devra se mettre en place dès cet après-midi selon la ville. Dominique Laurent, gérant de bar, est inquiet pour son activité. Seuls les espaces naturels comme les plages sont épargnés par la mesure, qui restera en vigueur jusqu'au 2 août au moins.