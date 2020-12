Le retour en chansons de Patrick Sébastien

Homme de spectacle au franc-parler, libre et authentique, c'est ainsi que se définit Patrick Sébastien. L'artiste voulait être prof de lettres, mais aujourd'hui, il joue avec les mots et a gardé l'être plutôt que le paraître. "J'adore faire ça, je me régale avec mes musiciens et lorsqu'on travaille, on s'amuse", a-t-il affirmé. Avec sa petite fille Marie à ses côtés et le réalisateur de ses clips, Patrick a pris sa mission de chansonnier très à cœur dans son album. Celui de chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Patrick Sébastien c'est aussi un bonhomme en mousse de 67 ans, généreux qui aime écrire ses chansons et se ressourcer seul dans sa maison non loin de Brive-la-Gaillarde. Ce qui plaît à Patrick dans son chez lui c'est surtout le silence, car il estime que "la solitude c'est merveilleux". Par ailleurs, Patrick se décrit également comme un homme de partage, impatient de partir sur les routes du pays, en tournée avec ses chansons et son grand cabaret.