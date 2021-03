Le retour en grâce du lait, un effet du confinement

Dans cette famille, le petit-déjeuner ne se fait jamais sans une ou voire plusieurs bouteilles de lait. Chaque semaine, il faut donc du stock pour assurer les besoins de chacun. La consommation de lait de la famille a considérablement augmenté depuis l'année dernière. Pour cause, depuis que le père de famille est en télétravail, il prend enfin le temps pour le petit-déjeuner. Il a même instauré un nouveau rituel : faire des crêpes pour commencer la journée. Mais cette famille n'est pas la seule à consommer autant de lait. Alors que les Français en achetaient de moins en moins, les ventes de lait ont bondi de près de 5% en moins d'un an. En rayon, chacun a ses préférences : sans lactose, aromatisé, bio... La star reste le demi-écrémé, petit à petit concurrencé par le lait entier, 20 à 30 centimes plus cher. Le lait entier est surtout choisi pour cuisiner. Il apporte de l'onctuosité aux recettes (béchamel, yaourt, gâteau...). Le lait est un symbole du retour du fait maison. Depuis le premier confinement, un Français sur deux s'est remis derrière les fourneaux.