Le retour en majesté de Louis XIV

Des grutiers, patineurs, chaudronniers sont ovationnés, tout comme le Roi-Soleil qui rayonne de nouveau sur la place Bellecour grâce à eux. C'est la fin d'un chantier titanesque, d'une aventure de presque une année, que nous avons suivi au chevet du roi. Juillet dernier, c'est d'abord une opération à haut risque à laquelle les ouvriers se préparent. Les Lyonnais aussi retiennent leur souffle et disent adieu à leur symbole. Êtes-vous prêt pour l'envol du Roi-Soleil dans les airs ? Louis XIV et son cheval, qui trônent sur la plus grande place de Lyon depuis 200 ans, quittent son piédestal. Et il y a du travail. Un travail que ces architectes découvrent une fois le monarque à terre. Un chantier sur la place même, sous l’œil du public qui va pouvoir en scruter les étapes. Il a fallu consolider l'armature, réparer les fissures, et faire briller le bronze de nouveau. En 1825, son arrivée sur la place Bellecour fût déjà un événement. Le géant de cinq mètres de haut tiré par 24 chevaux mettra douze jours à rejoindre la ville. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi, O. Couchard