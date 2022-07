Le retour triomphal des fêtes de Bayonne

Cela faisait trois ans que Bayonne n'avait pas fait la fête. Mercredi soir, la ville s'est de nouveau habillée en rouge et blanc. A 22h, c'est enfin l'ouverture des fêtes. Il y a eu 40 000 foulards tournés vers le ciel. La Place de la Liberté semble ne jamais avoir aussi bien porté son nom. Ce retour a été célébré en fanfare dans les rues bayonnaises : "C'est magnifique, ça fait plaisir à tout le monde !", "C'est juste un plaisir de vie, et ça ne dure que cinq jours". Les festayres, comme on les appelle, étaient très nombreux hier, environ 200 000 personnes pour la première soirée. Ce 2022 pourrait bien être une année record. La soirée continue dans les penas. Ces associations bayonnaises ouvrent grand leurs portes pendant les fêtes : "C'est le moment le plus important de l'année, on s'amuse tous ensemble". Les chants basques vont encore pouvoir résonner dans les rues de Bayonne. Il reste quatre jours de fêtes jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage V. David, J. Thieux