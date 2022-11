Le rêve d'une troisième étoile pour les Bleus

"Allez les Bleus ! On va gagner !" ; "Ramenez la coupe à la maison ! Allez les Bleus, allez !"... Voici ce que clament les Marseillais ce mercredi. Une petite musique qui résonne déjà dans les rues. L’objectif : décrocher une troisième étoile sur le maillot. Tous avec les Bleus et tous un peu sélectionneurs aussi. Chacun a ses chouchous : "Clairement, je veux voir Olivier Giroud" ; "Benzema titulaire, avec Mbappé, c’est obligatoire" ; "Il faut de nouveaux joueurs de toute façon. Il faut une nouvelle équipe. Il faut voir comment ça se passe". La fièvre du ballon rond gagne doucement la ville et les terrains de foot aussi. Depuis quelques jours, le maquillage bleu blanc rouge est de sortie dans le Stade Marseillais Université Club. Les enfants ne parlent que de ça : "On va gagner, c’est nous les Bleus !" ; "Ils vont réussir à la remporter une deuxième fois d’affilée. Ce ne sera plus vingt ans, mais quatre ans". Coup d’envoi dans onze jours pour savoir s’il y aura bien trois étoiles sur le sapin des Bleus cette année. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar, N. Carme