Le réveil du potager

On va pouvoir commencer à travailler au potager. La nature se réveille d'un hiver long et mouvementé. Souvenez-vous, il y a quatre mois, la tempête Ciaran s'abattait sur la Bretagne. Thierry a travaillé tout l'hiver pour remettre son terrain en état. Il a pensé à bâcher son potager. Il prévoit de planter des courges et courgettes. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de compost et à travailler la terre. Alors, il faut se retrousser un peu les manches. Pendant ce temps, sous la serre, ça pousse. On a déjà les petits oignons, la salade et les choux qui commencent à pousser. Sandrine a pris de l'avance, mais pas de panique, il est encore temps de faire ses propres semis. Les pots resteront au chaud et à la lumière dans la maison, en attendant les dernières gelées, pour être plantés. À la fin du mois de mars, c'est aussi le moment pour planter ses fraisiers, tailler ses petits fruitiers. Si vous avez des artichauts, il est temps de faire ses œilletons. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel, A. Janssens