Le réveil du volcan le plus actif au monde

Hawaï a des airs de planète Mars. Son volcan, le Mauna Loa, le volcan le plus actif au monde, s'est réveillé après 38 ans de sommeil. Des coulées de lave s’étendant sur plusieurs kilomètres sont filmées par une caméra thermique. Derrière son téléphone, un habitant a réussi à capturer l'instant. Les habitations ne sont pour le moment pas menacées, mais les autorités appellent pourtant aux plus grandes prudences, car d'autres fractures pourraient s'ouvrir dans le volcan et déverser de la lave ailleurs sur l'île. Une éruption prévisible selon les spécialistes, car les séismes se sont multipliés dans la zone ces derniers mois. Difficile de dire en revanche combien de temps cela va durer. "Il y a une centaine d’années, le Mauna Loa faisait des éruptions toutes les quelques années donc là, il a du retard, car presque 40 ans il n’a rien fait. Il a stocké beaucoup de magma qu’il va emmètre. Soit il va faire une grosse éruption très longue, soit il va faire plusieurs éruptions de suite et reprendre une activité plus régulière", disait Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue à l'université de Paris. La dernière éruption du Mauna Loa en 1984 avait duré 22 jours. TF1 | Reportage S. Chevallerau