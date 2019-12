Le Rire Médecin, une association au service des enfants hospitalisés

Des clowns de l'association Le Rire Médecin passent quatre jours par semaine dans les Services de cancérologie pédiatrique. Ils provoquent des éclats de rires et offrent aux enfants ainsi qu'à leur parent un répit dans la maladie. Depuis près de 30 ans, ces humoristes facilitent les soins en changeant les idées des patients. Notons qu'une quinzaine d'hôpitaux du pays bénéficient de leurs services. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.