Le robot de l'espoir

Il y a quelques mois, un nouvel assistant a rejoint l'équipe de ce bloc opératoire : un robot baptisé Epione. Ce patient avait déjà été opéré pour retirer une tumeur, mais il lui reste une métastase dans le foie. "Bien que très petite, le fait qu'elle soit profonde et mal située... On va brûler la zone tout en laissant le reste du foie en place. Sinon, on aurait dû retirer toute une partie du foie" dit le docteur Lambros Tselikas, radiologue interventionnel. Pour traiter, il faut acheminer une grande aiguille au bon endroit. Et c'est le robot qui va guider la main du médecin. Pour calculer cette trajectoire aux millimètres près, le robot se cale sur les images du scanner et sur la respiration du patient, grâce à ses billes réfléchissantes. La mise en place est minutieuse. Une fois l'aiguille bien placée, l'objectif est d'aller congeler la métastase ou la chauffer. Le patient est rentré dans ce bloc il y a moins d'une heure. Il pourra sortir dans la journée. Le robot Epione, lui, sera bientôt utilisé pour soigner des cancers du poumon. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet