Le Roi Lion rugit sur les planches

C’est le chant africain de l’animation "Le Roi Lion" qui est le cri de ralliement de tous les animaux de la savane africaine. Et ils sont nombreux, au royaume de Simba. Masques, costumes, décors, Le Roi Lion a mis les moyens pour recréer sur scène, la magie du dessin animé. Dans un atelier, on travaille dès le début de l’après-midi pour réparer les dégâts de la veille. La mécanique d'une marionnette de Zazou, avant de monter sur scène, doit être bien vérifiée. Côté costume, on répare et réajuste sans arrêt de parures dans lesquelles il faut pouvoir danser. Vers 18 heures, c’est l’heure du maquillage. Il faut 45 minutes environ pour les personnages principaux : un travail sur les couleurs pour le grand roi Mufasa ; une métamorphose pour l’affreux Scar. Passons maintenant à l’habillage. Scar a bien plus qu’un costume sur le dos. Des comédiens marionnettes pour des animaux humains, Le Roi Lion a trouvé sa recette pour emmener petits et grands dans ce conte initiatique. TF1 | Reportage C. Auberger, W. Wuillemin