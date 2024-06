Le roman-photo toujours à la page

Des regards tendres échangés et immortalisés par l'objectif du photographe. Ce ne sont pas des couples en vacances, mais des comédiens qui jouent un scénario. Une histoire d'amour qui finit bien, même si on est un peu loin du baiser de cinéma. Le roman-photo est à mi-chemin entre la série télévisée et la bande dessinée. C'est ici, à la rédaction du magazine Nous Deux, que tout se décide. Il s'agit du dernier survivant dans l'Hexagone, dans le monde du roman-photo, vendu à 135 000 exemplaires par semaine. Anne Abitbol, la directrice éditoriale, choisit les grandes thématiques pour les semaines à venir autour des histoires d'amour qui peuvent paraître un peu cliché. Tous les sujets de la société actuelle sont abordés. La commande est envoyée à Rome, car si les textes que vous lisez sont en français, les comédiens, eux, sont Italiens. Au pays de la dolce vita, on a le savoir-faire. Les scénarios sont tous écrits et tournés ici, la capitale historique du roman-photo depuis les années 70. Mais il se fait rare, car nous sommes loin des grandes heures des romans-photos des années 60. TF1 | Reportage L. Adda, R. Reverdy