Le Royal Palace fête ses 40 ans : dans les coulisses du cabaret alsacien

C'est l'histoire d'une auberge familiale qui se transforme, il y a 40 ans, en un fastueux music-hall au cœur de l'Alsace. En quatre décennies, Pierre Meyer assoit le Royal Palace sur la troisième marche du podium des plus grands cabarets de l'Hexagone. Une renommée qui attire les artistes du monde entier. Pour Charlène Veyrunes, meneuse de revue, c'est un rêve de petite fille qui se réalise tous les jours. "C'est un public hyper large : de jeunes, de plus anciens, d'habitués, d'étrangers... Ça change de la télé", confie un des chanteurs, Jérémy Amelin. "Les artistes, les numéros, les danseurs, tout est génial" ; "C'était un spectacle très très varié", témoignent des spectateurs. La richesse des costumes des 40 artistes rivalise avec la performance des numéros d'acrobatie. Les chanteurs en live, tous les numéros d'attraction, les grands ballets et les comédies musicales sont les résultats de ces 40 ans de spectacles. Des années de plaisir et de passion au royaume des plumes et des strass. Le Royal Palace, c'est un peu Las Vegas en Alsace.