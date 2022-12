Le Royaume en fête !

Plusieurs dizaines de milliers de Français ont élu domicile au Maroc. Dans les rues de Casablanca (Maroc), nous rencontrons des couples de retraités français. Pour Alain et Clothilde, cette demi-finale revêt une signification particulière, le cœur qui balance. Au lycée français de Rabat (Maroc), forcément, les élèves en voient de toutes les couleurs : rouge et vert pour le Maroc, mais aussi bleu pour la France. C’est un cruel dilemme. Certains élèves ont été séduits par l’épopée des Lions de l'Atlas, qu’importe s’ils sont nés dans l’Hexagone. Le proviseur adjoint, Farouk Kanouni, a eu du mal à choisir son camp. Mais ce mercredi matin, il a tranché, et il porte le maillot bleu. "Je vais supporter la France, et quel que soit le vainqueur, très sincèrement, nous aurons gagné", affirme-t-il. Ce mercredi soir, tout le monde se réunira dans l’amphithéâtre du lycée. Il en est sûr, quel que soit le résultat, rien ne pourra altérer cette amitié franco-marocaine. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Souary, V. Pierron