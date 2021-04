Le Royaume-Uni pleure la mort du prince Philip

Il aurait eu 100 ans en juin prochain, mais on l'a appris, le prince Philip est décédé paisiblement ce vendredi dans le château de Windsor. Son épouse, la reine Elisabeth II, a indiqué avoir perdu "son mari bien-aimé". Le duc d'Édimbourg avait une santé fragile depuis déjà plusieurs années. Il avait d'ailleurs pris la retraite de ses engagements royaux en 2017. Plus récemment, le 16 février dernier, il a été hospitalisé. Une hospitalisation par pure mesure de précaution qui s'est toutefois prolongée. Le prince Philip avait même subi une opération du cœur avant d'être autorisé à quitter l'hôpital et à rejoindre son domicile. Pour l'heure, les circonstances de son décès restent inconnues. En revanche, les sources du palais tiennent à préciser qu'il ne s'agit pas du coronavirus. En effet, le prince Philip et la reine Elisabeth II avaient été vaccinés contre le Covid-19. Cette dernière, âgée de 94 ans, est donc désormais veuve. Elle était mariée au prince Philip pendant plus de 70 ans.