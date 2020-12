Le rush dans les magasins de jouets pour les derniers achats de Noël

Dans les magasins de jouets, certaines rencontres peuvent être surprenantes. Avec des rayons interminables et des milliers d'idées de cadeaux, vouloir aider le Père Noël n'est pas toujours facile. Pour s'en sortir, certains se fient strictement à la liste rédigée par les enfants. Ceux qui ont besoin de conseils se basent sur le top 3 des ventes des magasins. Selon Claudine Lasseigne, directrice d'un magasin de jouets à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les jeux de société figurent parmi les tendances 2020. Dans le centre-ville, une boutique qui existe depuis plus de 20 ans trouve que cette année n'est vraiment pas comme les autres. Avec les achats en ligne, les livreurs et les fournisseurs sont dans la galère. Sylvie Barbier conseille les jeux qui n'ont pas de règle et où les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans cette boutique, chaque jouet est en un seul exemplaire. Il y a donc près de 3 000 références pour un coup de cœur.