Le rush du réveillon au marché de Toulouse

Il est difficile de se frayer un chemin ce jeudi matin au marché couvert Victor Hugo. Pour les fêtes, les Toulousains ont décidé de se faire plaisir avec un peu de caviar, du saumon gravlax ou encore des langoustines. À chaque étal, les files d'attente sont impressionnants, il n'est pourtant que 9h. Dans la liste des incontournables : nous avons les huîtres, les homards, mais également le foie gras. Mi-cuit ou poêlé, ce dernier vient forcément du Gers. Ce marché est réputé pour ses produits d'exception. Chez un artisan-charcutier, le boudin blanc et la saucisse sont à la truffe. Dans le Sud-ouest, on ajoute un peu de pata negra pour l'apéritif. Venir pendant les fêtes, c'est un peu une tradition et, cette année, les paniers sont un peu plus remplis. Avec le couvre-feu, certains ont même prévu de faire la fête pendant le déjeuner. Dans les halles, la jauge des 300 personnes a vite été remplie. Les entrées sont filtrées pour respecter les mesures sanitaires. En effet, la gourmandise a un prix, celui de la patience.