Le sac plastique fait de la résistance

Il passe d'étal en étal, devenu un incontournable des marchés : le sac réutilisable est dans toutes les mains. Indispensables aujourd'hui, car ce marché est l'un des rares endroits où les sacs en plastique ont presque entièrement disparu. "On évite dans tout ce qu'on va vendre parce qu'on sait que les clients les prennent et les balancent. Nous, on n'emploie que des sacs en papier", confie Cathy Guedon, vendeuse à Bègles (Gironde). Il n'y a pas si longtemps, le sac en plastique était partout, gratuit et sans limite. Interdits en 2016, ces sacs à usage unique ont été remplacés par des sacs réutilisables. Mais dans les supermarchés, le plastique est encore à toutes les caisses. Moyennant quelques centimes seulement, difficile pour la plupart des clients de ne pas s'en passer. Devenue payante, la distribution de sacs a chuté dans les supermarchés : dix milliards vendus en 2002 contre 500 millions en 2014. C'est 20 fois moins. Mais aujourd'hui dans un magasin, près de 200 sachets par jour passent encore à la caisse. Rendre le cabas plus cher, c'est une solution que n'envisagent pas certains commerces. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Forestier, C. Arfel