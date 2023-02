Le safari des neiges... dans le Doubs

Rien ne semble troubler leur quiétude. En effet, le jour se lève dans un décor polaire. Un parc animalier de dix hectares où se côtoient plusieurs animaux venus des pays froids. Près des sapins, de grandes silhouettes sombres se dessinent. Ce sont des bisons d'Europe, les plus grands mammifères de notre continent. Ils vivent dans le parc en semi-liberté et sont nourris chaque jour par des soigneurs comme Valentin Ternet. Le parc polaire protège cette espèce menacée qui a failli disparaître dans les années 1920. Une dizaine d'animaux ont trouvé dans le parc un sanctuaire où l'homme leur a donné à chacun un nom. Yacks, chevaux tarpan, cerfs et biches cohabitent dans les mêmes conditions qu'à l'état sauvage, et ça leur est bénéfique. L'interaction est aussi quotidienne avec les 40 000 visiteurs qui viennent les rencontrer chaque année. Le contact avec les rênes est plus simple qu'avec les autres animaux. Les années passées dans le parc les ont rendu quasiment domestiques. Dans des petites boîtes, il y a du lichen. Les compagnons du Père Noël en raffolent. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Gorgibus