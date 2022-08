Le Saint-Bernard, le chien des sommets

Une grosse bête à la démarche pataude et aux énormes babines. Certains la préférerait en peluche. Jean-Pierre et Renée Dumont, eux, ont dédié leur vie aux Saint-Bernard. Au cœur des Alpes, ils en ont fait un élevage pendant plus de 30 ans. Aujourd’hui à la retraite, ils chérissent les neuf qu’il leur reste et racontent leur histoire aux visiteurs. Les Saint-Bernard à poils courts ne sont plus très nombreux dans l’Hexagone. Les voir, c’était un rêve pour ce groupe de retraités que nous avons rencontré. Un emblème des Alpes, il est chargé de retrouver des personnes égarées en montagne, avec un accessoire bien connu : un petit tonneau. Le couple de Haut-Savoyards en a eu jusqu’à 36 en même temps. Un coup de cœur pour cette race qui remonte aux années 70. À 84 et 78 ans, ils sont connus dans la région pour avoir participé à la sauvegarde de l’espèce. Désormais, ils ne pensent qu’à une chose : passer leurs vieux jours auprès de leurs chiens. TF1 | Reportage C. Gerbelot, H. Léveque