Le salaire des fonctionnaires bientôt revalorisé ?

Pour François Léonétout et Fatiha Messalti, deux employés de mairie en catégorie B, l’annonce du gouvernement est une bonne nouvelle. Et ce, même s’ils ne connaissent pas encore le niveau de hausse de leur point d’indice. Après cinq ans sans revalorisation, il était temps. À Couzeix (Haute-Vienne), commune de 9 000 habitants, la municipalité emploie une centaine de fonctionnaires. Pour les seuls titulaires concernés par l’augmentation, le maire a déjà fait le calcul pour son budget annuel. Une hausse normalement compensée par l’État, mais pour laquelle le maire dit n’avoir aucune garantie. Quant aux habitants, qu’ils soient retraités ou salariés du privé, une augmentation serait, pour eux aussi, la bienvenue. "Les salaires sont restés pareils depuis des années. Après, comment les augmenter… c’est complexe" ; "La bonne réponse, c’est l’augmentation des salaires par des baisses de charges", lancent certains. En tout cas, il y a de quoi susciter de nouvelles attentes, à quelques semaines seulement du premier tour de la présidentielle. TF1 | Reportage C. Parèdès, E. Sarre