Le Salon 2022 aura bien lieu : le soulagement des agriculteurs

Ils ont déjà les dates en tête. Dans cette famille d'éleveurs depuis quatre générations, le retour du Salon de l'agriculture est un grand soulagement. "C'est la vitrine pour toute une race. Pour nous, c'est la Limousine", confie Alain Pimpin. "Depuis toute petite, on y va avec mon père. Participer au salon, c'est magique. Ce ne sont pas tous les éleveurs qui peuvent y aller", rajoute Maïté Pimpin. Présente à toutes les éditions depuis 52 ans, jusqu'à l'annulation de l'an dernier, la famille Pimpin y a remporté de nombreux prix, notamment 42 titres de champion. Cette vache fait partie des animaux qui seront présentés vendredi lors des sélections régionales. "C'est important de participer au salon", lance Maïté Pimpin. Des retombées économiques, mais également une vertu pédagogique pour cet autre éleveur, car la rencontre avec le public est essentielle. "Je trouve que c'est bien, parce que tout le public ne connaît pas le monde agricole. Il nous pose beaucoup de questions et c'est important de leur expliquer ce qui se passe dans nos fermes", explique Olivier Roulière. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre