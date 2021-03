Le Salon de l’Agriculture annulé, mais pas ses concours

En raison de la crise sanitaire, l'édition 2021 du Salon de l'Agriculture n'aura pas lieu. En revanche, les concours agricoles, eux, seront maintenus. Il est en effet impensable d'annuler ces célèbres médailles du Concours général agricole. Elles seront décernées en mai dans différentes villes du pays. Il s'agit d'un concours unique au monde avec 22 000 produits et vins en compétition. Pour l'histoire, le Concours général agricole date de 1870. Il a été créé pour sélectionner et primer les meilleurs animaux et produits du terroir français. Celui-ci est important pour les agriculteurs, car 80% des produits de ce concours viennent de fermes familiales.