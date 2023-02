Le Salon de l'Agriculture comme si vous y étiez

Dès l'ouverture des portes, "ça décoiffe" ! On parle évidemment du Salon de l'Agriculture. Le drapeau de la Normandie est le premier à flotter dans les allées du Salon. Et au milieu de ces seize hectares, il faut savoir se repérer d'autant plus qu'une fois à l'intérieur, les allées deviennent vite noires de monde. Certains parents n'hésitent pas à prendre les devants au cas où ils perdent les petits. Au palmarès des animaux préférés des enfants, les vaches remportent largement le trophée. Les concours sur le grand ring sont très suivis par les visiteurs. De l'autre côté de la barrière, la tension des éleveurs est à son comble. Et aux termes de longues minutes de suspens, le bonheur de la famille Degois est immense. "Cela représente plus de 30 ans de travail", précise l'agricultrice". Mais le Salon, ce sont aussi les spécialités régionales. Les saveurs du Sud-ouest nous font de l'œil, mais la Normandie est aussi incollable tel un camembert sur un plateau de fromages. Les fanfares qui rythment les journées au Salon sont aussi un incontournable de cet événement. D'ailleurs, elles font danser ensemble toutes les générations. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Gatineau