Le Samu des animaux sauvages

Cela ressemble aux standards des urgences. Des appels qui s'enchaînent jusqu'à 80 par jour. Sauf qu'ici, les blessés sont des animaux sauvages. Un lapin mal-en-point trouvé au bord d'une route ou d'une pie désorientée. Au bout du fil, des particuliers qui veulent les sauver. Lorsque ces animaux ont besoin d'être soignés, leurs anges gardiens les emmènent jusqu'à ce centre de soin. Élodie vient aussi d'appeler, elle a trouvé ce bébé hérisson dans son jardin. La dame a veillé une partie de la nuit. Le voilà entre les mains des soigneurs qui vont tout tenter pour leur remettre sur pied. Ses voisins de chambre : des lapereaux trouvés sur un chantier, des renards qui souffrent de fracture, un blaireau, un chevreuil qui a même la télé pour l'apaiser. Dans cette association, on est à leur chevet presque 24 h sur 24. Chaque année, de plus en plus d'animaux sauvages ont intégré cet hôpital un peu spécial. Parfois, ces soigneurs se transforment en secouristes. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi