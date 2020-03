Le sanctuaire de Lourdes ferme ses portes

Pour la première fois de son histoire, le sanctuaire de Lourdes a fermé ses portes pour une durée indéterminée. Les rares habitants croisés ce mercredi ne pensaient pas connaître un jour cette situation. Au vu des événements, les prêtres se relayent la tâche pour filmer leur prière et les diffuser sur Internet. Une manière d'aller vers les pèlerins qui ne peuvent plus se rendre sur les lieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.